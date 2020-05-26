Son dakika… Almanya’dan corona kararı: Süreyi uzattılar

Corona virüsüne zamanında müdahale ederek Avrupa’da salgına karşı büyük başarı elde eden Almanya’da sosyal mesafe kuralları ile ilgili flaş bir hamle geldi.

Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Almanya hükümetinin hazırladığı corona kararlarının taslak metnine ulaştı ve bunu okurlarına aktardı. Gazete, sosyal mesafe kurallarının 29 Haziran’a kadar uzatılmasının planlandığını yazdı.

Gazetenin iddiası ile ilgili Almanya hükümeti sözcüsü, “Görüşmeler sürüyor” derken, Bild’in haberinde birçok detay da yer aldı. Gazetenin iddiasına göre kamusal alanda maksimum 10 kişiye kadar toplanma izninin verilmesi de alınan kararlar arasında.

Öte yandan bireylerin evlerinde misafir ağırlamasında bir sorun olmadığına karar veren Alman hükümeti, “Sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, temiz hava alınabildiği sürece insanlar evlerinde istediği kadar misafir ağırlayabilir.