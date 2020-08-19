Son dakika… Almanya’dan Covid-19 aşısıyla ilgili net tarih

Corona virüsü salgınına karşı en net ve sıkı yasak ve kısıtlamaları getirerek Avrupa’daki komşularına oranla çok daha az hasarla pandemi sürecini atlatmaya çalışan Almanya’dan kritik bir açıklama geldi.

Almanya’nın aşılarla ilgili düzenlemelerden sorumlu kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü’nün Başkanı Klaus Cichutek, Alman basınına konuştu.

Cichutek, birinci faz ve ikinci fazdaki denemelerin pozitif sonuç verdiğini ve bazı aşıların corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde onlarca şirket ve kurumun aşı üretmek için bir yarışa girdiğini hatırlatan Cichutek, “Eğer corona virüsü aşısının üçüncü fazından da sonuçlar etkili ve güvenli olduğuna yönelik gelirse gelecek yılın başında ilk aşılar onay alır. Almanya’da da insanlara ilk dozu o dönemde alabilir” dedi.

ONLARCA AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Dünya çapında 22 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüne karşı Moderna, AstraZeneca ve Pfizer gibi şirketler aşı geliştirmek için adeta bir yarış içerisinde. Almanya’nın biyoteknoloji şirketi CureVac da bir süre önce corona virüsü aşısının 2021 yılının ortasında piyasada olacağını duyurmuştu.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Covid-19 aşısına tescil verdiğini açıklamıştı. İnsanlar üzerinde denemelerin yapılmasının üzerinden 2 aydan kısa bir süre geçmesine rağmen Rusya’dan gelen bu açıklama bilim dünyasında tartışma yaratmıştı.

Rus lider kzının da aşıyı denediğini ve yan etkisinin görülmediğini söylerken, bu aşının Ağustos ayı sonunda seri üretime geçeceği duyurulmuştu.