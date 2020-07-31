Son dakika… Almanya’dan flaş corona virüsü kararı: 3 bölgeye seyahat uyarısı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ve sıkı önlemlerle geçen aylarda vaka ve ölüm sayısındaki artışı yavaşlatmayı başaran İspanya’da korkulan oldu…

Turizm sezonunun başlaması ve corona virüsü yasak ve kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte İspanya’nın turistik bölgelerindeki vaka ve ölüm sayıları artmaya başladı.

Özellikle Barcelona’nın da içinde bulunduğu Katalonya ile birlikte Aragon ve Navarre bölgelerinde vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte Almanya’dan flaş bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden Katalonya, Aragon ve Navarre’ye “gereksiz ziyaretlerin” yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, uyarıya rağmen bölgeye gidenlere geri dönüşte, Covid-19 testi yapılmasını zorunlu kılarken test yapmak istemeyenlerin de 14 gün karantinada kalmasını şart koştu.