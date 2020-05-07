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Son dakika… Almanya’dan korkutan corona öngörüsü

Corona virüsüne zamanında müdahale eden ve gelecek hafta normalleşme sürecine başlamayı planlayan Almanya'dan flaş bir açıklama geldi. Başbakan Merkel'in özel kalem müdürü, "Bu salgın en iyimser ihtimalle yıl sonuna kadar devam edecek" dedi.

Sozcu.com.tr
09:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’dan korkutan corona öngörüsü

Corona virüsü salgınıyla mücadelesi dünya çapında örnek gösterilen Almanya’dan flaş bir corona virüsü açıklaması geldi… Normalleşme sürecine girmeye başlayan Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in özel kalem müdürü Helge Braun, Deutschlandfunk radyo kanalında konuştu.

Braun, “Şu an salgının sonrasını yaşamıyoruz, salgının tam da ortasındayız ve bunu yaşıyoruz. Bu salgın bir süre daha bizim aramızda olacak en azından bu yılın sonuna kadar. Bu da en iyimser tahmin” dedi.

Merkel, dün yerel yönetimlerle yaptığı toplantı sonrasında corona virüsü yasakları ve kısıtlamalarını gevşetme kararı almıştı.

Son güncelleme: 09:58 07.05.2020
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