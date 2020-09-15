Son dakika… Almanya’dan kritik mülteci kararı! Yunanistan’dan 1500 kişi alacaklar

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria mülteci kampında bir insanlık dramı yaşanıyor. 2 bin kişi için hazırlanan ancak yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğu kampta geçtiğimiz günlerde yangın çıktı.

Halihazırda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren binlerce mülteci, yangınla birlikte çadırlarda bile barınamaz oldu. Temiz su ve yiyeceğe erişimi kalmayan mülteciler, sokaklarda ve yol kenarlarında kalmaya başladı.

MERKEZ İNŞA EDİLECEK



Diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ve şartları protesto eden mülteciler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar ise sürüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son olarak adaya kalıcı bir mülteci merkezi inşa edeceklerini açıklasa da, bu da tansiyonu düşürmeye yetmedi.

ÖNCELİK ÇOCUKLU AİLELERDE



Midilli’de yaşananların ardından Almanya’dan kritik bir karar geldi. Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le yaptığı görüşmelerden sonra adalardan 1500 mülteciyi Almanya’ya kabul etmeye hazırlanıyor.

Alman Basın Ajansı’nın (DPA) haberine göre siyasiler, alınacak mültecilerin çocuklu aileler olması için bir formül üzerinde çalışıyor.