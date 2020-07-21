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Son dakika… Almanya’dan skandal Türkiye açıklaması: Provokasyon durmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan'da konuşan Maas, "Türkiye, AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesi için Akdeniz'in doğusundaki provokasyonu durdurmalı" dedi.

Sozcu.com.tr
14:02 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’dan skandal Türkiye açıklaması: Provokasyon durmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Maas açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Ankara ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yapılan anlaşma uyarınca sismik aramalar ve sondaj çalışmaları yapılacağını söylemişti. Bu açıklamayı gündeme getiren Maas, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “provokasyon” yapmaması gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarının karşısına çıkan Maas, “Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki sondaj çalışması ile ilgili çok net bir pozisyonumuz var. Uluslararası kanunlara saygı gösterilmesi gerek. Eğer Ankara, Akdeniz’in doğusundaki provokasyonu durdurursa AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanabilir” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı son dakika Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 14:36 21.07.2020
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