Son dakika… Almanya’dan umut verici gelişme: İlk kez bulaşma oranı düştü

138 binden fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği Almanya’dan kritik bir açıklama geldi… Almanya’da salgınla mücadelede en etkin kurum olarak bilinen Robert Koch Enstitüsü, bugün yeni verileri ve araştırmaları kamuoyu ile paylaştı.

Robert Koch Enstitüsü, Covid-19 hastalarının 1 kişiden daha az insana hastalığı bulaştığını duyurdu. Enstitü, “R numarası çok büyük öneme sahip çünkü bu rakam hasta bir kişinin hastalığı başkasına bulaştırma oranını anlatıyor. Şu an bizde bu oran 0.7 seviyesinde” açıklamasını yaptı.

Hastalığın yeniden yayılma hızı ile ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel’den çarşamba günü katıldığı basın toplantısında bu oranın “1” seviyesinin altında olması gerektiğini söylemişti. Merkel, “Eğer bu oran 1.1’e bile çıksa Almanya sağlık sistemi çok ciddi bir baskı altına girebilir” demişti.