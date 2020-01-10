Son dakika… Almanya’nın gündemi: Türk okulları

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Almanya ile Türkiye arasındaki “okul açma” görüşmelerinin devam ettiğini ve bir yasal çerçeve üzerinde görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Gazete, Almanya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberde Almanya’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’de okul açmak istediğini yazarken, Türkiye’nin de Türk okullarını Berlin, Köln ve Frankfurt’ta okul açmayı gündeme getirdiğini aktardı.

Alman kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme ile ilgili görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Almanya’da açılacak Türk okullarında hükümetin etkisinin benzer uygulamaların yapıldığı ülkelerle olduğu gibi olmaması gerektiği belirtildi. Gazete, Almanya’da okul açan benzer ülkelerin okul içerisinde kurulan özel kulüpler aracılığıyla varlıklarını görünür hale getirdiklerini aktardı.

İZMİR ALMAN OKULU KAPANDIKTAN SONRA BAŞLADI

2019 yılının yaz aylarından beri görüşmelerin devam ettiği belirtilirken Süddeutsche Zeitung’a konuşan kaynaklar, 2018 yılında İzmir’deki Alman Okulu’nun kapatılmasının ardından görüşmelerin başladığını yazdı. İzmir Alman Okulu, yasal olarak eksiklik sebebiyle kapatılmıştı. Almanya ile Türkiye arasında devam eden görüşmelerde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki okulların yasal durumlarının da güvene alınmasının masaya yatırıldığı aktarıldı.

Süddeutsche Zeitung’ta yer alan haberde Almanya’da açılacak Türk okullarının özel okul kategorisinde olacağı, kendi eğitim metodu ve eğitmen kadrosunu seçebileceği fakat eğitim içeriklerinin devlet okullarıyla aynı olması gerektiğini yazdı. Haberde bu okulların açılması için eyaletten onay almaları ve kanunlarla uyumlu olması gerektiği ifade edildi.

Gazeteye konuşan bazı Alman siyasetçiler, Almanya’da açılması planlanan okullarda “Türkiye propagandası” yapılabileceğini öne sürdü.

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