Son dakika… Aşı savaşları başladı: İlaç şirketi rezerve almaya başladı

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne çözüm için ilaç şirketleri, devletler, akademisyenler, üniversiteler, STK’lar ve bilim insanları hummalı bir çalışma içerisinde. Şu an salgını bitirmek için yüzlerce girişim ilaç ve aşı için birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken tansiyonu yükselten bir olay yaşandı…

Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi, Covid-19 aşısının üretilmesi durumunda üretilen ilk partinin ABD pazarı için ayrıldığını açıkladı. İngiltere merkezli çokuluslu GSK isimli şirket ile anlaşan Sanofi’nin bu açıklaması başta Fransız kamuoyu olmak üzere bütün dünyayı ayağa kaldırdı.

Sanofi’nin CEO’su Paul Hudson Bloomberg News’e konuşarak şirketin üretilecek ilk aşıları ABD’ye göndereceğini açıklamıştı. Hudson bunun sebebi olarak da, “ABD, şirketimizin araştırmalarını en çok fonlayan ülke oldu” gerekçesini göstermişti.

İLAÇ ŞİRKETİ: DİĞER ÜLKELERLE DE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Resmi açıklamaya göre 2020’nin ikinci yarısında çalışmalara hız vererek 2021’in ikinci yarısında bir aşı üretileceğini duyuran şirketin bu duyurusu büyük tepki çekti.

Fransa Ekonomi Bakanı Yardımcısı Agnes Pannier-Runacher, Sanofi yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu. Runacher, “Sanofi’nin Covid-19 aşısını ekonomik sebeplerle bir ülkeye ya da başka bir ülkeye ayırması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Macron’un da dediği gibi eğer bir aşı bulunursa bunun küresel dünyanın iyiliği için herkese ulaştırılması gerekir” ifadesini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine Sanofi resmi bir açıklama yayınladı. Şirket, “Biz her zaman aşının herkes için erişilebilir olmasını istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Şu an Avrupa Birliği kurumları, Fransa ve Almanya hükümetleri ile birlikte diğer hükümetlerle de yapıcı iletişim halindeyiz” açıklamasını yaptı.

AB’DEN DE TEPKİ GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama da Avrupa Birliği’nden geldi… Avrupa Komisyonu Sağlık Politikası Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, bugün Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stefan de Keersmaecker, “Covid-19’a karşı geliştirilen aşı küresel sağlığın iyiliği için kullanılmalı. Bu aşıya erişim eşit ve evrensel olmalı” açıklamasını yaptı.

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