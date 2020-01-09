Son dakika… Avam Kamarası kabul etti! Brexit’te son adımlar

İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden ayıracak olan Brexit yasa tasarısı 231 hayıra karşı 330 evet ile Avam Kamarası’nda kabul edildi.

Kıta Avrupası ve Britanya için tarihi öneme sahip yasa tasarısı, Avam Kamarası’nda 20 Aralık'ta yapılan ilk oylamada, 234'e karşı 358 milletvekilinin oyunu alarak yasama sürecindeki ilk aşamayı geçmişti.

Avam Kamarası’ndan onay alan tasarı, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’ndan ve Kraliçe 2. Elizabeth'ten de onay alarak yasalaşacak. Tasarının yasalaşmasıyla İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının önündeki engel kalkacak.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Boris Johnson’ın Brexit planı daha önce İngiliz Parlamentosu’nda reddedilmişti.

Parlamentonun reddinden sonra Johnson erken seçime gitme kararı alarak geçtiğimiz 12 Aralık’ta yeniden başbakan seçildi.

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