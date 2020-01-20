Son dakika… Avrupa Birliği’ni korkutan açıklama: İngiltere’den sonra onlar da ayrılığı konuşuyor

Birleşik Krallık’ın çalkantılı bir dönemden geçtiği Avrupa Birliği’nden ayrılış süreci devam ederken Brüksel’i endişelendiren bir açıklama Danimarka’dan geldi. Ülkenin sağcı partilerinden Danimarka Halk Partisi vekili Morten Messerschmidt, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Diğer ülkelerin de gelecek dönemde İngiltere’yi takip edebileceğini dile getiren Messerschmidt, “Gelecek 10 yıl içerisinde Danimarka, İngiltere’yi takip ederek Avrupa Birliği’nden ayrılacak. Danimarka’nın 2030’a kadar Avrupa Birliği’nden ayrılacağına eminim. Bence Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecine verilen isim) başarılı olacak ve kıtada birçok ülke İngiltere’nin bu ayrılığını yani sınır kontrolüne sahip olmayı, sosyal politika ve göçmenlik konusunda söz sahibi olmayı ve finansal olarak darbe almamayı kıskanacak” dedi.

Dan siyasetçi, başka ülkelerin de referandum talep ederek AB’den çıkmayı planladığını söyledi. BT gazetesine konuşan Messerschmidt, “Danimarka’nın AB’siz yaşayamayacağına dair kanı yanlış. İngiltere, iyi ticaret anlaşmaları yapacaktır” dedi.

İLGİLİ HABER Çavuşoğlu, AB ile vize serbestisi konusunda açıklama yaptı

“FELAKET SENARYOLARI HEP GÜNDEMDE”

Messerschmidt, İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında gündeme gelen felaket senaryolarına da değindi. Gıda, elektrik ve ilaç sıkıntısı yaşanabileceği iddialarına yönelik, “Bu korku hikayeleri hep ortaya çıkıyor. Ne zaman biri çıkıp AB’den ayrılma iddiasını gündeme getirse, bu tür felaket senaryoları ortaya çıkar” dedi.

Şu an Danimarka’nın üçüncü büyük partisi olan Danimarka Halk Partisi, merkez sağ hükümetlerle ortaklık içine girse de kabinede yer bulmuyor. Siyasi yaklaşımını, “Danimarka halkının özgürlüğünü ve kültürel mirasını korumak” olarak belirleyen parti mülteci ve göçmenleri sınırlandırmayı hedefliyor ve Danimarka’nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve bunun yolunun da Avrupa Birliği’nden ayrılmak olduğunu sık sık gündeme getiriyor.

İskandinavya’da AB karşıtı çok sayıda parti bulunuyor. İsveç’te Demokratlar Norveç’te İlerleme Partisi ve Finlandiya’da da Gerçek Finler Partisi bu görüşte.