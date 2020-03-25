Son dakika… Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden korkutan açıklama: Yazın kaybolmayacak

Reuters’ta yer alan habere göre, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yaz aylarında corona virüsünün yayılmasının duracağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, corona virüsünün yayılmasına karşı hızlı davranmadıkça, özellikle Avrupa ülkelerinde Nisan ayının ortasına kadar yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayacağı ve virüsün daha hızlı yayılacağı ifade edildi.

Merkez, virüsün sıcak ve nemli koşullarda daha az tehlikeli olmadığını belirterek, yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğine ilişkin hiçbir bilimsel veri olmadığını duyurdu.

Öte yandan ECDC’nin raporunda virüsün, Singapur gibi yüksek nemli tropik yerlerde daha hızlı yayıldığı belirtildi.

ECDC, enfekte bireylerin izolasyonuna önem verilmesini, iş yerlerindeki çalışmaların ve okullardaki eğitimin ertelenmesinin, virüsün yayılmasına karşı önemli önlemler olduğunu vurguladı.

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