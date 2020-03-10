Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Avrupa Parlamentosu Başkanı karantinaya alındı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine karantina altına alındı.

Sozcu.com.tr
13:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Avrupa Parlamentosu Başkanı karantinaya alındı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin virüs belirtileri göstermesi üzerine önlem olarak evinde gözlem altına alındığı öğrenildi. Belga ajansının haberine göre Sassoli'nin, testler sonuçlanana dek Brüksel'deki evinde kalması bekleniyor.

Sassoli'ni, Türkiye'nin kapıları açma kararı sonrası mülteci krizini incelemek üzere Türkiye-Yunanistan sınırına gelmişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Meriç Nehri üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Sassoli'ni ve beraberindeki heyet Evros bölgesini ziyaret etmişti. Michel ve Von der Leyen söz konusu ziyaretin ardından görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye de gelmişti.

Avrupa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika söz TAyyip Erdoğan Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 13:35 10.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more