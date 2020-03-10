Son dakika… Avrupa Parlamentosu Başkanı karantinaya alındı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin virüs belirtileri göstermesi üzerine önlem olarak evinde gözlem altına alındığı öğrenildi. Belga ajansının haberine göre Sassoli'nin, testler sonuçlanana dek Brüksel'deki evinde kalması bekleniyor.

Sassoli'ni, Türkiye'nin kapıları açma kararı sonrası mülteci krizini incelemek üzere Türkiye-Yunanistan sınırına gelmişti.

Sassoli'ni ve beraberindeki heyet Evros bölgesini ziyaret etmişti. Michel ve Von der Leyen söz konusu ziyaretin ardından görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye de gelmişti.