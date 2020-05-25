Son dakika… Avrupa’da bir ilk! Corona hastasına akciğer nakli

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastaları hayatta tutabilmek için pek çok tedavi yöntemi de deneniyor.

Viyana Tıp Üniversitesi, Avrupa’da ilk kez bir corona virüsü hastasına akciğer nakli yaptıklarını duyurdu. Üniversiteden yapılan resmi açıklamada, operasyonun 45 yaşındaki bir kadın hastaya uygulandığı ve başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

8 HAFTA ÖNCE VİRÜSE YAKALANDI



Operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki isim Walter Klepetko, “Hasta 8 hafta önce corona virüsüne yakalanmıştı. Durum umutsuzdu ve akciğer fonksiyonları geri dönülemez şekilde zarar görmüştü. Operasyon başarıyla sonuçlandı. Şu anda durumu gayet iyi ve büyük çaplı herhangi bir problemi yok” ifadelerini kullandı.

Adı açıklanmayan hasta için tek yolun bu olduğunu aksi takdirde hayatta kalma şansı olmadığını söyleyen Klepotko, “Tüm organları çalışıyor. Ancak hastaneden çıkması için önünde uzun bir süreç var” diye konuştu.

İLK OPERASYON WUHAN’DA



Viyana’daki operasyondan önce corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan’da bir hastaya çift taraflı akciğer nakli yapılmıştı. 65 yaşındaki Cui An, şubat ayında corona virüsüne yakalandıktan sonra akciğerleri fonksiyonlarını tamamen yitirmişti. Wuhan Üniversite Hastanesi'nden 20 kişilik bir ekip, 6 saat süren operasyon sonucu Cui An’i yeniden hayata bağlamıştı.