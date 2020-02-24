Son dakika… Avrupa’da Corona virüsü alarmı! İtalya’da ölü sayısı 7’ye yükseldi

İtalya’da salgından en çok etkilenen şehirler tecrit edilirken Avrupa’daki en büyük salgının kontrol altında tutulabilmesi adına çoğunlukla ülkenin kuzeyindeki başta Venedik Karnavalı dahil olmak üzere tüm toplantı ve gösteriler yasaklandı.

Avusturya’da iki yolcunun ateşli hastalık semptomları göstermesinin ardından yaklaşık dört saat içerisinde Alp Dağları güzergahından İtalya’ya seyahat eden trenler duraklatıldı.

ÖLÜ SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

İtalya’da corona virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7’ye yükseldi. İtalyan radyosu RAI, yaşamını yitiren bir kişinin ülkenin kuzeyinde yaşadığını aktardı. Yaşamını yitiren adamın 80’li yaşlarda olduğu ve hastanede corona virüsü sebebiyle tedavi altında bulunduğu açıklandı.

Avrupa Birliği Sağlık Komisyoneri Kriakides, Dünya Sağlık Örgütü’nün İtalya’da incelemelerde bulunacağını açıkladı. Kriakides İtalya’da yaşananların endişe yarattığını dile getirdi.

FRANSA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran ise İtalya’da yaşanan ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Avrupalı mevkidaşlarıyla ivedilikle bir araya geleceğini ve Avrupa’daki olası bir salgınla nasıl mücadele edileceğini görüşeceğini söyledi.

Bakan basın toplantısında “Şu an için Fransa’da bir salgın durumu yok. Ama sınır komşumuz İtalya’da yakından takip ettiğimiz sıkıntılı bir süreç yaşanıyor” dedi.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.