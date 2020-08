Son dakika… Avrupa’da panik büyüyor: Corona virüsünde ikinci dalga başladı!

Dünyayı adeta evlere kapatan corona virüsü salgınında ikinci dalga başladı… Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlerin yavaş yavaş gevşetildiği ve turizmin tekrar hız kazandığı Avrupa’da son günlerde vaka sayısındaki artış uluslararası kamuoyu arasında panik yarattı.

Özellikle Mart ile Haziran ayları arasında corona virüsüne karşı çok sıkı önlemler alan ve bu sayede salgının yavaşlamasını sağlayan Almanya, Fransa, İspanya, Finlandiya, Yunanistan, Birleşik Krallık ve İtalya gibi ülkelerde son günlerde vaka sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. Birçok ülkede yetkililer konuyla ilgili açıklama yaptı.

İspanya’da bölgesel olarak sokağa çıkma yasağı getirilirken, Yunanistan’da vaka sayısındaki artış ile birlikte yasak ve önlemler sıkılaştırıldı. Almanya’da corona virüsünün “daha aktif” bir hale geldiği belirtilirken Fransa’nın da “kontrolü her an kaybedebileceği” açıklandı.

İŞTE AVRUPA’DA SON DURUM:

FİNLANDİYA

Corona virüsü vaka sayısının tekrar yükselişe geçtiği Finlandiya’da bugün yeni tavsiye niteliğindeki kararlar açıklandı. Yetkililer, çalışanların imkanları dahilinde evden çalışmaya devam etmeleri gerektiğini duyurdu.

1 Ağustos itibariyle Finlandiya’daki vaka sayısı iki hafta önceki vaka sayısına yüzde 300 artış gösterdi. Finlandiya’daki yetkililer son 24 saat içerisinde 29 yeni vaka tespit ederken, son 1 hafta içerisinde 98 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Finlandiya’da önceki hafta toplam 52 vaka tespit edilmişti.

Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen kişisel Twitter hesabından, “Enfeksiyon sayısındaki artış mümkün olduğu kadar evden çalışmak için bir sebep daha veriyor” dedi. Pekonen, resmi corona virüsü rehberinin buna göre güncelleneceğini de dile getirdi.

Finlandiya’da mart ve nisan aylarında vaka sayısı hızla artmış, sıkı seyahat yasakları, okulların kapanması ve işletmelerin kapatılması gibi önlemlerle birlikte vaka sayısındaki artış yavaşlamıştı. Ülkede yaklaşık 7.5 bin vaka ve 331 ölüm kayıtlara geçti.

FRANSA

Corona virüsü salgınının Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Fransa’da son 1 hafta içerisinde 7 binden fazla vakanın tespit edilmesiyle birlikte yetkililer teyakkuza geçti… Yoğun bakımdaki hasta sayılarındaki artış ile birlikte yeni vaka sayısının da arttığı Fransa’da son 1 hafta içerisinde her gün ortalama 1219 yeni vaka tespit edildi.

İki hafta önce bu oranın 719 olduğu belirtilirken, Fransa’da bilim komitesi, “Durum şu an kontrol altında fakat çok kırılgan. Her an kontrolün elimizden kaydığı bir senaryoya geçiş yapabiliriz. Kısa vadede pandeminin geleceği insanların elinde. Büyük ihtimalle sonbahar veya kış aylarında salgının ikinci dalgasını yaşayacağız. Denge çok kırılgan ve bunun gidişatını biz değiştirebiliriz” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Fransız sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre son 24 saatte bin 695 yeni vaka tespit edildi. Vakaların 30 Mayıs'tan beri en yüksek günlük vaka sayısı olduğu aktarıldı.

ALMANYA

Almanya’da Doktorlar Birliği Başkanı Susanne Johna yaptığı açıklamada, “İkinci ve sığ bir dalganın içindeyiz” dedi. Bu hafta içerisinde günlük ortalama 730 yeni vaka tespit edildiği açıklanırken iki hafta önce bunun 460 olduğu kaydedildi.

Johna, “Normalleşmeye hızla dönmek ve önlemleri gözardı etmek, Almanya’nın bu güne kadar elde ettiği kazanımları çöpe atmak demektir. İnsanların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgınının başladığı günlerde çok sıkı önlemler alarak Fransa ve İtalya gibi komşularından daha az etkilenen Almanya’da 214 bin vaka kayıtlara geçti.

İSPANYA

Turizmin canlanması için yasakların gevşetildiği İspanya’da da vaka sayısının artmasıyla birlikte yetkililer harekete geçti… İspanya’nın turistik kenti Majorca’daki bir otelde çalışanların 10’unda corona virüsü tespit edilmesinin ardından kapanırken, hafta sonunda 8.500’den fazla corona virüsü tespit edilmesiyle birlikte önlemler artırılmaya başlandı.

İspanya’da son 7 gün içerisinde vaka sayısının 3200 insanda corona virüsü tespit edilirken bu oran bir ay önceki verilere göre tam 10 kat daha yüksekti. Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya ile ilgili İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, “Seyahat uyarısı” yaptı.

Öte yandan vakaların artmasıyla birlikte İspanya’nın başkenti Madrid yakınlarındaki Iscar ve Pedrajas bölgesinde yaşayan insanların sokağa çıkması yasaklandı. Resmi verilere göre 10 bin insana evde kalma çağrısı yapılırken, birçok işletme kapatıldı.

YUNANİSTAN

Komşu Yunanistan’da da turizmin canlandırılması süreci kapsamında normalleşme yaşandı… Fakat corona virüsü önlemlerinin gevşetilmesi ve seyahat izninin kaldırılmasıyla birlikte Yunanistan’da vaka sayısı hızla arttı.

22 Nisan’dan beri en yüksek vaka sayısı açıklanırken son 7 günde ortalama 82 insanda corona virüsü tespit edildi. Nisan ayının ilk haftasındaki ortalama 93 vakaya yakın olan bu sayı ile ilgili Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Daha kaç ay daha virüsle yaşamak zorunda kalacağımızı bilmiyoruz. Herhangi bir rahatlık kabul edilemez” dedi.

Öte yandan Yunanistan’da toplam vakanın 4.974’e çıktığı açıklanırken yeni vakaların daha önce hiç olmadığı kadar genç nüfusu etkilediği belirtildi.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık’ta corona virüsü vaka sayısı hızla artarken Sağlık Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, günlük ortalama 820 insanda corona virüsü tespit edilirken bu oranın geçen aylara göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

İskoçya’nın Aberdeen kentinde bar, cafe ve restoranlar kapatılırken, Manchester, Yorkshire ve Lancashire bölgesinde de sıkı önlemler alındı.