Son dakika… Avrupa’dan flaş George Floyd açıklaması: Gücün kötüye kullanılması

ABD’de 46 yaşındaki George Floyd’un Minneapolis’te gözaltına alınırken orantısız şiddete maruz kalması sonucunda yaşamını yitirmesinin yankıları bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Floyd’un ölümünün ardından ABD’nin birçok kentinde göstericiler sokağa çıkarken, Londra, Berlin ve Kopenhag gibi Avrupa’nın birçok başkentinde de gösterilerin artmasıyla birlikte Avrupa Birliği’nden flaş bir açıklama geldi.

“ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMAMALI”

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, bütün toplulukların orantısız güç kullanımına karşı temkinli olması gerektiğini söyledi.

Borell, “Biz Avrupa’da aynı ABD’deki insanların hissettiği gibi bir George Floyd’un ölümüyle şoke olduk ve dehşete düştük. Her yerde özgürlüğe saygı gösterilmesi gerektiğini ve özellikle güvenliği sağlama görevini üstlenenler George Floyd’un ölümünde olduğu gibi aşırı güç kullanmaktan çekinmeli. Burada gücün kötüye kullanımı var ve bununla hem ABD’de hem de bütün dünyada mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı.