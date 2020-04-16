Avrupa’dan İtalya’ya itiraf gibi özür

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamalarda İtalya’dan özür diledi.

Von der Leyen, “Evet hiçbirimizin buna hazır olmadığı bir gerçek. Aynı zamanda İtalya’nın ihtiyacı olduğu zaman bu işin en başında elimizi uzatmadığımız da doğru. Ve evet bu sebeple Avrupa’nın en içten özürlerini iletiyorum” dedi.

AB Komisyonu Başkanı sözlerine, “Fakat özür dilemek, davranışınızı değiştirdiğiniz zaman bir anlam ifade eder. Gerçek şu ki, kendimizi korumak için birbirimizi korumamız gerektiğini anlamak çok uzun sürmedi. Gerçek Avrupa şimdi ayağa kalkıyor” dedi.

İTALYA’DAN JET YANIT

Von der Leyen’in sözlerine İtalya’dan jet yanıt geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Ursula Von der Leyen bugün İtalya’dan özür diledi ve salgının başında birçok ülkenin, yardıma ihtiyacımız olduğu zamanlarda yardım etmediğini söyledi. Sözleri çok değerli ve hem Avrupa hem de topluluğumuz için büyük önem taşıyor. Şimdi Avrupa Birliği’nin bütün insanları korumak ve kollamak için cesareti var. Avrupa’dan daha çok destek bekliyıruz ve İtalya’yı savunarak AB’nin birliğini savunacağız” ifadesini kullandı.