Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Avrupalı bakan: Gelecek 15 yılda Türkiye’nin AB’ye girmesi mümkün değil

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Alman basınına konuştu... Asselborn, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyeleri arasına katılmasını mümkün görmediğini söyledi.

Sozcu.com.tr
11:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Avrupalı bakan: Gelecek 15 yılda Türkiye’nin AB’ye girmesi mümkün değil

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’ye dair de açıklamalar  yaptı. Bakan değerlendirmesinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin yakın gelecekte mümkün olmadığını belirtti.

“Türkiye’nin gelecek 15 ile 20 yılda Avrupa Birliği’ne girmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığı kanısındayım” diyen Asselborn, “Türkiye’de ağırlaşan insan hakları ihlalleri, Türkiye’nin olası bir AB üyeliği konusunda düşünmemizi ve hatta aklımızın bir yerinde tutmamızı dahi engelledi” yorumunu yaptı.

Türk hükümetinin tutumunun, Avrupa değerlerine uygun olmadığını vurgulayan Lüksemburglu bakan, “demokratik hakların absürt bir şekilde ihlal edildiğini ve bu durumu bitmediğini” ifade etti.

“MÜZAKERE SÜRECİ BİTİRİLMEMELİ”
Asselborn diğer yandan 2005 yılından beri devam eden Türkiye ile AB müzakere sürecinin tamamen bitirilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ülkede büyük bir demokratik hareket olduğunu gösterdiğini vurgulayan  Lüksemburglu Bakan, “Bu insanlara bir umut vermeliyiz” dedi. (DW Türkçe)

Avrupa Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Lüksemburg son dakika TÜRKÇE Türkiye
Son güncelleme: 11:48 31.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more