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Son dakika… Avrupa’nın göbeğinde önlüklü protesto

Corona virüsü salgınından 8 binden fazla insanın öldüğü Belçika'da restoran ve cafe işletmecileri ilginç bir protesto gösterisine imza attı. İşletme sahipleri ve şefler önlüklerini başkent Brüksel'deki meydana serdi.

Sozcu.com.tr
15:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… Avrupa’nın göbeğinde önlüklü protesto

Avrupa siyasetinin kalbi olarak anılan Belçika’da restoran ve cafe işletmecileri hükümete karşı ilginç bir gösteri düzenledi. Belçika hükümetinin işletmelere yeteri kadar destek vermediğini öne süren işletme sahipleri başkent Brüksel’deki meydana önlük ve iş kıyafetlerini serdi.

Belçika’nın başkentindeki protesto yoldan geçenleri şaşkına çevirdi.

Beyaz ve siyah renkli binlerce önlük meydana yerleştirilirken yoldan geçenler de bu protestonun fotoğraflarını çekti. Yapılan açıklamada, Belçika hükümetinin corona virüsü dolayısıyla zorlanan işletmelere daha fazla yardım etmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa Belçika beyaz Corona protesto son dakika
Son güncelleme: 15:07 07.05.2020
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