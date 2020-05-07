Son dakika… Avrupa’nın göbeğinde önlüklü protesto

Avrupa siyasetinin kalbi olarak anılan Belçika’da restoran ve cafe işletmecileri hükümete karşı ilginç bir gösteri düzenledi. Belçika hükümetinin işletmelere yeteri kadar destek vermediğini öne süren işletme sahipleri başkent Brüksel’deki meydana önlük ve iş kıyafetlerini serdi.

Beyaz ve siyah renkli binlerce önlük meydana yerleştirilirken yoldan geçenler de bu protestonun fotoğraflarını çekti. Yapılan açıklamada, Belçika hükümetinin corona virüsü dolayısıyla zorlanan işletmelere daha fazla yardım etmesi gerektiği belirtildi.