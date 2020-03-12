Son dakika… Avrupa’nın kalbinde bir ölüm daha

Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü, can almaya devam ediyor… Bugün Avrupa’nın kalbindeki Avusturya’da corona virüsüne bağlı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Başkent Viyana’da yaşayan 69 yaşındaki bir adamın corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını kaybeden adamın bir süre önce İtalya’yı ziyaret ettiği açıklandı.

Yaşanan bu ölümün ardından şehir yönetimi, “Hastane ziyaretleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır” açıklamasını yaptı.

Avusturya’da bugüne kadar 302 corona virüsü vakası görüldü. Avusturya’nın sınır komşusu İtalya’da ise toplam 12.000 enfekte ve 827 ölüm gerçekleşmişti.

Küresel ölçekte ise corona virüsü 126 binden fazla insanı hasta ederken 4 bin 600’den fazla insanı da öldürdü.

İRAN’DA ÖLÜM SAYISI ARTTI

Çin’in ardından corona virüsünün en çok zarar verdiği ülkelerin başında gelen İran’dan da kötü haber gelmeye devam ediyor…

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde toplam 1075 corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer İran’da corona virüsünden dolayı ölenlerin sayısının ise 429’a çıktığını açıkladı.