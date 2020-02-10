Son dakika… Avrupa’yı Ciara ve Sabine vurdu

Küresel ısınma ve insanın doğaya karşı vurdumduymaz tavrı, hafta sonu tepkisini Avrupa’da gösterdi… Hafta sonu Avrupa’nın kuzeyinde ve İngiltere’de Ciara ve Sabine fırtınaları bölgede yaşamı felç etti.

Pazar günü başlayan Sabine fırtınası dolayısıyla dün Frankfurt Havalimanı’nda yaklaşık 180 uçuş iptal edilirken bugün de yaklaşık 140 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, kısa ve orta mesafeli bazı uçuşları iptal etme kararı aldı. Öte yandan Lufthansa’nın daha uygun hesaplı bilet sunan markası Eurowings, Hamburg, Berlin, Hanover, Dortmund, Düsseldorf, Köln ve Stuttgart’taki uçuşların da askıya alındığını açıkladı.

Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn da uzun mesafedeki tren seferlerini durdurma kararı aldı.

ALMANLAR SABINE, İNGİLİZLER CIARA DİYOR

Almanya’nın Sabine dediği fırtınaya ise İngilizler Ciara adını verdi. Yoğun yağış ve fırtınanın yaşandığı bölgede çok sayıda uçuş, tren yolu ve spor müsabakası iptal edildi. Bölgede 200’den fazla taşkın ve sel yaşanırken, rüzgar saatte 145 kilometre hıza ulaştı.

Hollanda’daki Schiphol Havalimanı’ndaki 240’tan fazla uçuş iptal edildi. Hollanda’da rüzgar zaman zaman saatte 120 kilometre hıza ulaştı. Hollanda’daki bütün açık havada yapılan spor müsabakaları iptal edildi. İngiliz Network Rail, hava şartları dolayısıyla tren seferlerinde aksama yaşanabileceğini duyurdu. Yetkililer, “İhtiyacı olmayan seyahat etmesin” açıklamasını yaptı.