Son dakika… Avukatların protestosunu dünya böyle gördü

Türkiye’de gündem çoklu baro sistemi… Bugün AKP’nin TBMM’ye sunduğu düzenleme üzerine bugün İstanbul Barosu’nun çağrısıyla çok sayıda avukat düzenlemeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.
Meydana giriş ve çıkışlar kapatılırken polis adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaşanan bu gelişmeyi İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, olay yerinden çekilmiş fotoğraflarla kamuoyuna aktardı.
Reuters, fotoğrafların altına çok sayıda avukatın slogan atarak alkış tuttuğunu ifade etti.