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Son dakika… Avukatların protestosunu dünya böyle gördü

AKP'nin gündeme getirdiği çoklu baro sistemi için hazırlanan düzenleme bugün TBMM'ye sunulurken İstanbul Barosu'nun çağrısıyla çok sayıda avukat Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemi İngiliz haber ajansı Reuters uluslararası kamuoyuna fotoğraflarla aktardı.

Sozcu.com.tr
14:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… Avukatların protestosunu dünya böyle gördü

Türkiye’de gündem çoklu baro sistemi… Bugün AKP’nin TBMM’ye sunduğu düzenleme üzerine bugün İstanbul Barosu’nun çağrısıyla çok sayıda avukat düzenlemeyi protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Reuters haber ajansı avukatların alkış tuttuğunu ve slogan attığını yazdı. Fotoğraf: Reuters

Meydana giriş ve çıkışlar kapatılırken polis adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Avukatların Covid-19 sebebiyle maske taktığı görüldü. Fotoğraf: Reuters

Yaşanan bu gelişmeyi İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, olay yerinden çekilmiş fotoğraflarla kamuoyuna aktardı.

Güneşin altında eyleme katılan bazı avukatlar cübbelerini başlarına geçirerek serinlemeye çalıştı. 

Reuters, fotoğrafların altına çok sayıda avukatın slogan atarak alkış tuttuğunu ifade etti.

AKP Avukat Haber İngiltere istanbul Polis protesto son dakika TBMM Türkiye
Son güncelleme: 14:23 30.06.2020
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