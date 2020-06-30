Son dakika… Avusturya ile büyük kriz: “PKK’lılara terör destekçisi demeyin” dediler

Avusturya’da, dört gün boyunca seri eylemler yapan, PKK sembolleri taşıyan yasa dışı terör örgütü PKK militanları ile Türkler arasında Perşembe ve Cuma günü, Viyana- Favoriten bölgesinde çıkan olaylar nedeniyle iki ülke karşılıklı olarak elçileri çağırdı. Başkentte ortam gergin ve saldırgan PKK'nın yarattığı gerilim, Türkleri tedirgin ediyor. Eylemlerde 300 kişi birbirine girdi, 11 gözaltı, 7 yaralı var. Viyana'daki Bakan- Türk elçi toplantısında ise sert tartışma oldu.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, eylemcileri savundu ve “onlara terörist ya da PKK destekçisi diyemezsiniz” dedi. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da, “Viyana'nın iyi yerlerinde eylem yaptırdınız. Bir de korudunuz” diye cevap verdi. Bakanlıkta, diplomaside pek görülmemiş dozda sesler yükseldi.

İşte o tarihi tartışmanın ayrıntıları…

“TERÖR DESTEKÇİSİ DEMEYİN”

Pazartesi Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'u, Dışişleri'ne çağıran, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avrupa'da yasaklı terör örgütü PKK'yı açıkça savundu. Türkiye'nin ‘Yangına benzin döktüğünü’ iddia eden Schallenberg, Ankara’yı olayları tırmandırmakla suçladı.

Avusturya'daki Türkleri eylemcilere saldırttığını bile öne süren Bakan, “Eylemcileri, terör örgütü destekçileri diye tanımlamayın. Bunu tasvip etmeyiz” dedi.

“SİZİN KORUMANIZDA EYLEM YAPIYOR”

Ozan Ceyhun, Ankara'nın tavrını yansıttı ve, “PKK'lıları Viyana'nın göbeğinde eylem yaptırıyorsunuz. PKK'lılar korumanız altında günlerdir eylem yapıyor. Bu nasıl bir terörle mücadele? Ülkenizde yasak olan terör örgütüne bakışınız bu mu?” diye konuştu.

Bu sözlerle ortam gerildi. Dışişleri Bakanı Schallenberg bizzat, “Gelecekte bu tür açıklamalardan kaçının, sizi men ederim” diye sert uyarıda bulundu. Schallenberg, “Eylemcileri, terör örgütü üyeleri veya destekçileri olarak tanımlayamazsınız. Ülkemizde toplanma ve fikir özgürlüğü en üst düzeyde korunur” dedi. Bakan, “Başka ülkelerdeki çatışmaların, ayrılıklarının ülkemize taşınmasına izin veremeyiz” diye ekledi.

ANKARA: PKK'YLA BİRLİKTE SALDIRDINIZ

Avusturya basını, ayrıca Türkiye'nin, PKK eylemlerine izin verilmesini kınadığını ve Ozan Ceyhun'un başka açıklama yapmadığını duyurdu. Türkiye ise, aynı sert tonda Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıp uyarılarını bildirdi. PKK yandaşı gruplara nasıl olup da 4 gün eylem hakkı verildiği, PKK'nın yasaklı sembollerinin taşınmasına nasıl göz yumulduğu soruldu. Bu tavrın PKK yasağına uymadığı da, ayrıca polisle birlikte Türk vatandaşlarına saldırıldığı, bazı işyerlerine zarar verildiği hatırlatıldı.

TÜRKLER FAŞİST, PKK’LILAR DEMOKRATMIŞ!

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, PKK'ya karşı eylem yapan Türklerin Ankara tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Nehammer, PKK'ya ve bozkurt işareti yapanlara karşı yasaklarının devam ettiğini de hatırlattı. Geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemlerde 11 kişi gözaltına alındı, PKK'lıların saldırısında 7 de polis yaralandı. Bir kişiye de, bozkurt işareti yaptığı için para cezası verildi.

Bu arada muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti de, yaptığı açıklamada PKK'lı göstericilere karşı çıkan Türkleri “faşist”; PKK'lı eylemcileri ise “Demokrat” olarak niteledi.