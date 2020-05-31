Son dakika… Aylar sonra İtalya’da bir ilk yaşandı

Corona virüsü salgınından 33 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da normale dönüş başladı… Sokağa çıkma yasakları ve karantian sürecinin ardından neredeyse 3 aylık bir sürenin ardından Vatikan’da ilk kez pazar ayini gerçekleşti.

Daha önce Papa Francis’in boş meydana internet üzerinden yaptığı ayin uzun bir aradan sonra insanların karşısında gerçekleşti. Birkaç yüz İtalyanın yer aldığı törende Papa açıklamalarda ve iyi dileklerde bulundu.

Papa, “Dilerim insanların pandemi öncesinden daha iyi olmak için değişme cesareti vardır. İnsanlar ekonomiden çok daha önemli. İnsanlık bu krizden birlik içinde çıkmalı, bölünmüş olarak değil. Böyle bir krizden aynı şekilde çıkmazsınız. Ya daha iyi ya da daha kötü olarak çıkarsınız” ifadesini kullandı.

Meydanlarda toplanan insanların sosyal mesafeye dikkat ettiği görülürken, Aziz Peter Bazilikası’na girişlerde İtalyan ve Vatikan polisleri ziyaretçilerin derecelerini ölçtü.