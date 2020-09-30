Azerbaycan- Ermenistan gerilimi: Sınırdan askeri araç gönderiyorlar iddiası

Hafta sonu başlayan ve dört gündür aralıklarla devam eden çatışma ile ilgili peş peşe sıcak haberler gelmeye devam ediyor…

Azerbaycan’ın bugün yaptığı, “3.500 Ermeni askeri etkisiz hale getirdik” basın açıklaması gündeme bomba gibi düşerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye ile ilgili yorumları da dikkat çekti.

Azerbaycan ve Ermenistan dün müzakere masasına oturmayı reddederken sosyal medyada paylaşılan görüntüler bölgede infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan ve İran’da çekildiği öne sürülen videolarda çok sayıda askeri araç ve mühimmat TIR’lar üzerinde Ermenistan’a gönderilirken görülüyor.

Başta Twitter ve Instagram olmak üzere birçok sosyal mecrada yayılan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, birçok sosyal medya kullanıcısı son günlerde İran’ın Ermenistan’la olan sınır kapısı Norduz’dan geçen araçların Ermeni ordusuna gönderildiğini öne sürdü.

İRAN’DAN YALANLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hatipzade de görüntüler ile ilgili açıklama yaptı. Hatipzade, İran’ın Ermenistan’a askeri silah ve araç göndermediğini söyledi.

İranlı diplomat, “İran, diğer ülkelere gönderilen kargo ve yükleri yakından izliyor ve hiçbir ülkenin kendi topraklarını kullanarak bölgeye silah göndermesine müsaade etmeyecektir” dedi. Hatipzade’nin açıklamaları üzerine sosyal medyada bazı kullanıcılar silahları ve askeri araçları Rusya’nın gönderdiğini öne sürdü.