Son dakika… Bakan açıkladı! Pakistan’daki uçak faciasının altından corona çıktı

Pakistan’ın Lahor şehrinden kalkan Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait yolcu uçağı, 22 Mayıs’ta Karaçi’de havalimanı yakınlarında düştü.

91 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan mucize eseri 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Aralarında ünlü model Zara Abid’in de bulunduğu 97 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili başlatılan soruşturmada ön rapor tamamlandı.

Raporla ilgili Meclis’e bilgi veren Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Khan, kara kutuyu dinlediğini ve son ana kadar tüm konuşmaların kayıt altında olduğunu söyledi.

Ön rapora göre teknik veya mekanik bir hata olmadığını öne süren Khan, kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını savundu. Khan, “Pilotlar, Hava Trafik Kontrol’ün (ATC) protokollerini uygulamadılar. Talimatları görmezden geldiler. Öte yandan ATC, pilotları motor konusunda bilgilendirmedi” dedi.

Khan çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirirken, pilotların corona virüsü nedeniyle konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını, salgının ailelerini nasıl etkilediğini tartıştıklarını ve bu nedenle uçağa yeteri kadar odaklanmadıklarını ifade etti.