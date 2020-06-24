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Son dakika… Bakan açıkladı! Pakistan’daki uçak faciasının altından corona çıktı

22 Mayıs'ta düşen ve 97 kişinin öldüğü Pakistan Uluslararası Havayolları uçağıyla ilgili ön kaza raporu açıklandı. Pakistan Havacılık Bakanı, uçağın düşme sebebinin coronayla bağlantısı olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr
10:42 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bakan açıkladı! Pakistan’daki uçak faciasının altından corona çıktı

Pakistan’ın Lahor şehrinden kalkan Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait yolcu uçağı, 22 Mayıs’ta Karaçi’de havalimanı yakınlarında düştü.

91 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan mucize eseri 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Aralarında ünlü model Zara Abid’in de bulunduğu 97 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili başlatılan soruşturmada ön rapor tamamlandı.

Zara Abid.

Raporla ilgili Meclis’e bilgi veren Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Khan, kara kutuyu dinlediğini ve son ana kadar tüm konuşmaların kayıt altında olduğunu söyledi.

Kazanın meydana geldiği bölge.

Ön rapora göre teknik veya mekanik bir hata olmadığını öne süren Khan, kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını savundu. Khan, “Pilotlar, Hava Trafik Kontrol’ün (ATC) protokollerini uygulamadılar. Talimatları görmezden geldiler. Öte yandan ATC, pilotları motor konusunda bilgilendirmedi” dedi.

Khan çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirirken, pilotların corona virüsü nedeniyle konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını, salgının ailelerini nasıl etkilediğini tartıştıklarını ve bu nedenle uçağa yeteri kadar odaklanmadıklarını ifade etti.

Corona kaza Pakistan son dakika uçak
Son güncelleme: 12:01 24.06.2020
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