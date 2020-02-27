Son dakika… Bakan Akar: Hava sahası için Ruslarla görüşüyoruz

Bakan Akar, TBMM'de gazetecilerin İdlib ile ilgili sorularını cevapladı. Akar, Rus heyetin Türkiye'de bulunduğunun hatırlatılması üzerine, “İdlib'de askeri olmaktan ziyade insani bir durumla karşı karşıyayız. Ruslarla ikinci gününde görüşmeler devam ediyor. Soçi Mutabakatı’na bağlı olduğumuzu, önemli çalışmalar yaptığımızı belirtiyoruz. Fakat rejim her seferinde ilan edilen ateşkesi ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ATEŞKES İÇİN GEREKLİ’

İHA’nın aktardığına göre Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada ateşkesin sağlanması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydederek, “Biz elimizden geldiğince faaliyetlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava sahasının herhangi bir şekilde askeri operasyon ötesinde ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğunu, ateşkesin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için İHA, SİHA'ların, Hava Kuvvetlerimizin faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla görüşüyoruz” diye konuştu.

‘MÜTTEFİKLERİMİZ DEĞERLENDİRİR’

Amerika'dan Patriot desteği gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Bakan Akar, “NATO başta olmak üzere müttefikimiz olan ülkeler değerlendireceklerdir. Ne yapmak isterlerse yapabilirler. Diğer taraftan İspanya'nın Patriot bataryası var, o görevini devam ettiriyor” dedi.

Akar, S-400 savunma sisteminin ise planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.