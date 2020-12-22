Son dakika… Bakan Akar’dan ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili “ABD’nin yaptırım kararı sadece Türkiye’yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, aynı zamanda da ABD’nin buradaki bir takım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz. Bu konuda biz aldığımız karar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN’IN NAVTEX İLANLARI

Bakan Akar, Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada da şunları belirtti:

* Komşumuz üç ayda 46 Navtex, 1 Ekim’den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz’de toplam 22 eğitim sahası ilan etti. Bunlardan sadece ikisini kullandı. Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu da kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

* (Karşılıklı görüşmeler) Komşumuz bu konuda son derece yavaş, isteksiz fakat diğer taraftan da bir o kadar özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialarda, taleplerde bulunmakta, gerçekleri saptırmaya devam etmektedir. DHA