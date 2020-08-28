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Başbakan duyurdu: İstifaya hazırım

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bugün devlet televizyonu NHK'de açıklamalarda bulundu. Abe, sağlık durumunun kötü olduğunu söyleyerek, "İstifaya hazırım" dedi. Japon kaynaklar, Abe'nin istifa kararı aldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
08:23 -
Haberler Dünya
Başbakan duyurdu: İstifaya hazırım

Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün yaptığı açıklama ile uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Devlet televizyonu NHK’nin aktardığı bilgiye göre 2012’den beri başbakan olarak koltukta oturan ve “Japonya’nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi” haline gelen Abe, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Abe, 21 Mayıs’ta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı. Abe o dönemde yaptığı açıklamada, corona virüsüyle mücadelede Türkiye’yle işbirliği yapacaklarını belirterek, “Japonya'da geliştirilen ve virüse umut olabilecek Avigan ilacından Türkiye'ye de bağışlayacağız” demişti.

Bir süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Abe’nin yakın zamanda iki kez hastaneye gitmesi hakkındaki iddiaları kuvvetlendirmişti. Abe, “Sağlık sorunlarımın hükümetin görevlerini tam olarak yerine getirmesine sebebiyet vermemesi için istifa etmeye hazırım” ifadesini kullandı.

Japonya’daki tsunami ve nükleer felaket sırasında başbakan olarak görev yapan Şinzo Abe, Fukushima’daki nükleer reaktörde teftiş yapmıştı.

Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde ise Japon hükümetine yakın kaynaklar, Abe’nin istifa kararı aldığını söyledi. Liberal demokrat olarak bilinen ve Liberal Demokrat Parti’nin liderliğini yıllardır üstlenen 65 yaşındaki Abe’nin bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Başbakan Japonya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 08:53 28.08.2020
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