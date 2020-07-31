Son dakika… Belarus-Rusya geriliminde İstanbul krizi

9 Ağustos’ta Belarus’ta yapılacak seçimler öncesinde ülkeye farklı yollardan giriş yapan 30’dan fazla Rus paralı askerinin bulunarak gözaltına alınması Rusya ile Belarus arasında tansiyonun artmasına sebep oldu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, gece saatlerinde Güvenlik Konseyi’ni toplarken, Lukaşenko, “Müdahaleye hazırlanıyorlardı” dedi. Yetkililer 200’den fazla paralı askerin ülkeye giriş yaptığını ve 9 Ağustos’taki seçimlerden önce ülkede kaos yaratmayı planladığını açıkladı.

İSTANBUL’A GİTMEYİ PLANLIYORLARDI

Belarus devlet televizyonu Rusların başkent Minsk’te gözaltına alındığını açıklarken Rusya’nın Belarus Büyükelçisi de TASS haber ajansına Rus paralı askerlerin uçakla İstanbul’a gitmeyi planladıklarını duyurdu.

Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Dmitry Mezentsev, grubun Belarus'tan transit geçtiğini ve İstanbul üzerinden üçüncü bir ülkeye gitmeyi planladığını söyledi. Bu üçüncü ülkenin neresi olduğunu belirtmeyen Rus büyükelçi, grubun Belarus'un iç işlerine herhangi bir şekilde müdahalesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Mezentsev açıklamasında, “Henüz doğrulanmayan bilgilere göre, Ruslar yurt dışında, kesinlikle Belarus olmayan bir yerde enerji altyapısını ve kaynaklarını korumak için görevlendirilen özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olabilir” dedi.

Rusya’nın paralı Wagner askerleri daha önce Suriye ve Libya’da da bulunmuştu.