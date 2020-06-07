Son dakika… Belediye başkanı göstericilerle karşı karşıya geldi

ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken orantısız şiddet ve güç kullanımı sonucunda ölen Afro-Amerikalı George Floyd’un ardından başlayan gösteriler 13’üncü gününde…

46 yaşındaki Floyd’un güpegündüz öldürülmesinin ardından başlayan olaylar, suça karışan memurlar hakkında istenilen cezalar ve iddianame belli olunca önceki haftaya göre sakinleşirken Minneapolis’te çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Minneapolis’in 38 yaşındaki genç belediye başkanı Jacob Frey, Minneapolis Polis Departmanı’nın bütçesinin dondurulmasını isteyen binlerce göstericinin karşısına sivil kıyafetleriyle çıktı. Kot-tişört ve bez yüz maskesi takan Frey, protestocularla karşı karşıya gelerek sorularını yanıtladı.

“EVİNE GİT JACOB”

Göstericilerin arasına girdikten sonra mikrofon tutan bir kadının karşısına çıkan Frey kendisine sorulan “Polise aktarılan bütçenin kesilmesini destekliyor musunuz” sorusuna “Hayır” yanıtını verince büyük tepki çekti. İlk kez bu kadar doğrudan yanıt veren Frey’in bu açıklaması üzerine göstericiler belediye başkanını yuhalamaya başladı. Göstericiler, “Evine git Jacob, evine git”, “Utan” ve “Defol git” gibi sloganlar attı. Bazı göstericiler el ve kol hareketleri de yaptı.

Göstericilerin yol açması üzerine olay yerinden uzaklaşan Frey’in sözcüsü daha sonra ABD’nin önde gelen medya kuruluşu CNN’e bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Belediye Başkanı Frey’in polis şefi Medaria Arradondo ile birlikte köklü yapısal değişiklikler yapma ve sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek. Polis departmanına desteği kesmeyi desteklemiyor” ifadesi kullanıldı.