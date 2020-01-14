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Berlin’den flaş açıklama: Hafter ve Sarrac’ı davet ettiler

Dün Moskova'da gerçekleşen Libya zirvesinden adeta kaçan General Halife Hafter'in bu hafta Berlin'de gerçekleşecek görüşmelere Başbakan Sarrac ile birlikte katılacağı açıklandı. 19 Ocak'taki Berlin Konferansı'na ABD, Rusya, Çin, Fransa, Türkiye, İngiltere, İtalya'dan temsilcilerin katılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün bu toplantılara katılacağını duyurmuştu.

Sozcu.com.tr
16:22 -
Haberler Dünya
Berlin’den flaş açıklama: Hafter ve Sarrac’ı davet ettiler

Almanya, bu hafta pazar günü gerçekleşecek olan Libya zirvesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Almanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler’in barış çabalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İç savaşın ve çatışmaların bitmek bilmediği Libya’ya barış ve istikrar getirmesi için düzenlenecek etkinliğe ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Türkiye, İtalya ve Birleşmiş Milletler’den temsilcilerin katılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da toplantılara katılacağı önceki gün açıklanmıştı.

Berlin, uluslararası kamuoyu tarafından resmen tanınan Trablus lideri Başbakan Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol altına alan Libya Ulusal Ordusu’nun lideri General Halife Hafter’in de toplantıya çağrıldığını duyurdu.

ABD Başbakan Çin Cumhurbaşkanı Fransa İngiltere İtalya Libya Moskova Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 17:13 14.01.2020
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