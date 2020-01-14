Berlin’den flaş açıklama: Hafter ve Sarrac’ı davet ettiler

Almanya, bu hafta pazar günü gerçekleşecek olan Libya zirvesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Almanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler’in barış çabalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İç savaşın ve çatışmaların bitmek bilmediği Libya’ya barış ve istikrar getirmesi için düzenlenecek etkinliğe ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Türkiye, İtalya ve Birleşmiş Milletler’den temsilcilerin katılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da toplantılara katılacağı önceki gün açıklanmıştı.

Berlin, uluslararası kamuoyu tarafından resmen tanınan Trablus lideri Başbakan Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol altına alan Libya Ulusal Ordusu’nun lideri General Halife Hafter’in de toplantıya çağrıldığını duyurdu.