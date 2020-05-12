Son dakika… Beyaz Saray’da corona kararı! Trump’tan uzak duracak

Beyaz Saray, geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sekreteri Katie Miller'a yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Miller’ın coronaya yakalandığını açıklayarak, “O harika bir kadın, uzun zamandır test yaptırıyordu. Fakat bugün aniden test sonucu pozitif çıktı” ifadesini kullanmıştı.
Trump açıklamasında, Miller ile temas kurmadığını aktarırken, Miller’ın Pence ile temas kurmuş olabileceğini dile getirmişti.
BEYAZ SARAY’DAN YENİ AÇIKLAMA
Reuters’ta yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, “ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump ile arasındaki sosyal mesafeyi birkaç gün boyunca korumaya karar verdi” açıklamasında bulundu.