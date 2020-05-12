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Son dakika… Beyaz Saray’da corona kararı! Trump’tan uzak duracak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sekreterinin corona virüsü testinin sonucunun pozitif çıkması sonucu, Pence'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

22:02 -
Haberler Dünya
Son dakika… Beyaz Saray’da corona kararı! Trump’tan uzak duracak

Beyaz Saray, geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sekreteri Katie Miller'a yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Miller’ın coronaya yakalandığını açıklayarak, “O harika bir kadın, uzun zamandır test yaptırıyordu. Fakat bugün aniden test sonucu pozitif çıktı” ifadesini kullanmıştı.

Trump açıklamasında, Miller ile temas kurmadığını aktarırken, Miller’ın Pence ile temas kurmuş olabileceğini dile getirmişti.

Katie Miller, ABD Başkanı Trump’ın başdanışmanlarından Stephen Miller ile evli. (Foto: İHA)

BEYAZ SARAY’DAN YENİ AÇIKLAMA

Reuters’ta yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, “ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump ile arasındaki sosyal mesafeyi birkaç gün boyunca korumaya karar verdi” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mike Pence (Foto: REUTERS)

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Son güncelleme: 22:17 12.05.2020
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