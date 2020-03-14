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Son dakika… Beyaz Saray’dan Trump’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'la aynı ortamda bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkındaki corona virüsü iddialarının ardından bazı isimlerde de corona virüsü tespit edilmesiyle birlikte gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Beyaz Saray'ın doktoru bir son dakika açıklaması yaparak Trump'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sozcu.com.tr
07:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Beyaz Saray’dan Trump’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beyaz Saray’ın doktoru, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasında, “Trump’ın corona virüsü testi yaptırmasına ya da karantina altına alınmasına ihtiyaç yok” ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray’ın doktoru Dr. Sean P. Conley, Trump’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi… Geçen hafta sonunda Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile Mar-a-Lago’da bir araya gelen Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Conley, “Trumo geçen hafta Brezilya’nın İletişim Bakanı Fabio Wajngarten’in de arasında bulunduğu bir grup ile birlikteydi. Wajngarten’de corona virüsü tespit edildi. Kendisi çok kısa bir süre iletişimde kaldı Başkan Trump’la” dedi.

Conley ayrıca aynı yemekteki bir diğer misafirde de Covid-19 semptomlarının tespit edildiğini söyledi. Conley, “İkisiyle de etkileşim azdı ve dolayısıyla düşük risk vardı. Dolayısıyla başkanın evde karantina altına alınması gibi bir ihtiyaç yok” dedi.

Conley, “Başkan’ın ilk hasta ile etkileşimi çok düşüktü, fotoğraf çekildiler ve el sıkıştılar ve ikincisiyle daha fazla vakit geçirse de semptomlardan önceydi” dedi.

ABD beyaz Beyaz Saray Brezilya Corona Donald Trump Sağlık son dakika
Son güncelleme: 07:47 14.03.2020
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