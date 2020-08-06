Son dakika… Beyrut’taki patlamayı gelinlikle yaşadı: Tüyler ürpertici video

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki liman bölgesinde 2.750 tonluk amonyum nitratın patlaması uluslararası kamuoyunda endişeye sebep olurken, patlama anında çekilmiş yeni görüntüler de ortaya çıktı…

Reuters haber ajansı, yeni evli olan 29 yaşındaki Lübnanlı gelin Israa Seblani’nin gelinlikli düğün fotoğrafı ve videolarının çekildiği sırada patlamayı yaşadığını uluslararası kamuoyuna aktardı. Liman bölgesinde çekilen görüntülerde bembeyaz gelinlik içerisinde kameralara poz veren Seblani, şiddetli patlama ile ne olduğunu anlayamadan kendini yerde buluyor.

Büyük bir gürültü ve toz bulutuyla neye uğradığını şaşıran Seblani ve fotoğrafçının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yaşananlardan bir gün sonra bölgeye giden Seblani, 34 yaşındaki iş insanı Ahmed Subeih ile açıklamalarda bulundu. Seblani, “İki haftadır düğünüm için hazırlık yapıyordum ve evlenen herkes gibi çok mutlu ve heyecanlıydım. Ebeveynlerim beni gelin olarak göreceği için çok mutluydum, bir prenses gibi olacaktım. Fakat o sırada patlama oldu. Bunu anlatacak kelime yok. Şok oldum. Neler olduğunu idrak etmeye çalıştım, ölecek miydim? Nasıl ölecektim” dedi.

Eşinin, fotoğrafçısının ve kendisinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Seblani, “Bu durum bile bana kutlama yapmak için fırsat tanıyor. Gülümsüyorum ama sadece bu kadar. Yoksa çok kederliyim, çok üzgünüm” dedi.