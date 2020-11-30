Son dakika… Biden’dan ABD tarihinde bir ilke imza atacak karar

ABD seçimlerinin kazananı Joe Biden, ekonomideki A takımını açıkladı. Biden, ABD Merkez Bankası (FED) eski Başkanı Janet Yelleni Hazine Bakanlığı’na önerdiği duyuruldu. Eğer bu atama, Senato tarafından onaylarsa Yellen, ABD tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

74 yaşındaki Yellen, eski ABD Başkanı Bill Clinton’a da ekonomi danışmanlığı yapmıştı.

2007 mali krizi ve ardından gelen durgunluktan sonra ekonomik toparlanmada rol olan Yellen, eğer Hazine Bakanı olursa ana gündem maddesi corona virüs salgının ABD ekonomisinde yarattığı tahribatı azaltmak olacak.

New York City'de büyüyen ve Yale Üniversitesi'nden ekonomi diploması alan Yellen, FED ve hükümetteki çalışmalarına ek olarak Berkeley'de ders veriyordu.

CECİLİA ROUSE BAŞKANLIK EDECEK

Bide’nın ayrıca Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi’ne başkanlık etmesi için Cecilia Rouse’u seçtiği ifade edildi.

Ekonomi ekibini duyuran Biden, “Virüsü kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına anında ekonomik rahatlama sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi inşa etmemize yardımcı olacak ekip budur” ifadelerini kullandı. DHA

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