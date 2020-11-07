Son dakika: Bıden Nevada’yı da kazandı

ABD’de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokratlar’ın adayı Joe Biden oldu. CNN ve NBC başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Biden’ın ABD’nin yeni başkanı olduğunu duyurdu.

Öte yandan Joe Biden, Seçiciler Kurulu için kritik bir zafer daha ilan etti. Associated Press, Biden'ın Nevada'yi ve 6 Seçiciler Kurulu'na gönderilecek delegeyi elde ettiğini duyurdu. Biden'ın delege sayısı 290'a çıktı.

Sayılan oylara göre Biden, halk oylamasında da Trump'ın yaklaşık 4 milyon oy önünde.

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