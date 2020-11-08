Son Dakika… Biden zafer konuşması yaptı

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, seçilmesinin ardından ilk konuşmasını yaptı. Amerikan ulusununun tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek bir oyla zafer kazandıklarını hatırlatan Biden’ın konuşmasının satır başları şöyle:

* Bu ulusun insanları bize çok net bir zafer kazandırdılar.

* Bu ülkede ve dünyada yarına karşı güven görüyoruz. Ben bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım. Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım.

* Eyaletleri kırmızı ve mavi olarak görmeyeceğim.

* Hayatımın en büyük onuru bu. Bu kadar Amerikalı bu vizyona oy verdi. Bunu gerçekleştirmek bizim en önemli görevimiz. Ben Jill’in kocasıyım onun desteği olmadan burada olamazdım. Jill bir anne, bir eğitimci. Harika bir first lady olacak.

* Harika bir başkan yardımcısı ile ülkeyi yönetmenin onurunu yaşayacağım. Kendisi Güney Asyalı, beyaz olmayan ilk kadın başkan yardımcısı. Bana ABD’de bir şeylerin mümkün olmadığını sakın söylemeyin.

* Başkan Trump’a oy veren herkesin hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ama bence birbirimize şans verelim.

* Amerika’yı birleştirmenin zamanı geldi. Amerika bence bizden şunu istedi, adaleti, ahlakı, umudu geri getirmemizi istedi. Virüsle savaşı kazanmamızı istedi. İklimi kontrol altına alarak gezegeni korumamızı istediler. Demokrasiyi savunmak, bu ülkede herkese eşit bir şans sunmak istedi.

* Covid-19 ile mücadelede hiçbir fırsatı kaçırmayacağım.

* Bana oy verenler kadar bana oy vermeyenler için de çalışacağım.

KAMALA HARRIS: İLK OLABİLİRİM AMA SON OLMAYACAĞIM

Joe Biden’den önce konuşma yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden için “Birleştirici, iyileştirici” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı olarak kendisinin seçilmesinin önemine atıfta bulunan Harris, “Ben bu ofiste ilk kadın olabilirim ama sonuncusu olmayacağım. Bizi izleyen her küçük kız çocuğu şunu görüyor ki, bu ülke olasılıklar ülkesi” dedi.

Biden’ın, Obama’ya yaptığı gibi bir başkan yardımcılığı yapacağını kaydeden Harris, “Asıl şimdi bizim işimiz başlıyor. En temel işler hayatları korumak ve bu salgını yenmek, ekonomiyi düzeltmek, sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmak, ülkemizi bir araya getirmek. Önümüzdeki yol kolay olmayacak ama Amerika buna hazır. Joe ile ben de buna hazırız” diye konuştu.