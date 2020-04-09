Son dakika… Bilim insanlarından korkutan corona virüsü simülasyonu

Corona virüsü salgını milyonlarca insanı evlerine hapsederken, gerekli malzeme ve gıda almak için marketlere akın edenleri korkutacak bir simülasyon Finlandiya’da yapıldı…

Finlandiya’da yaşayan bilim insanları, corona virüsünün marketlerde dakikalar içerisinde hızla yayıldığını gözler önüne serdi. Finlandiya’daki Aalto Üniveristesi’nde görevli bilim insanları hazırladıkları simülasyon ile birlikte corona virüsünün çok kısa bir süre içerisinde yayıldığını ve farklı raflara ve market koridorlarına ulaştığını duyurdu.

Araştırmayı yürüten doçent doktor Ville Vuorinen, “Virüs bulaşan bir insan öksürdükten sonra mekandan çıkabilir fakat yine de arkasında ufak bir partikül bırakır. Bu partikül ve parçaçıklar havada dolaşır ve diğer insanlara bulaşabilir” dedi.

Araştırmayı Aalto Üniversitesi, VTT Teknik Araştırma Merkezi ve Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü birlikte yaparken, Aalto Üniversitesi, “Yapılan incelemeler sonucunda öksürük ile birlikte hava bulutunun hızla yayıldığını gözlemledik” açıklamasını yaptı.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nün baş uzmanı Jussi Sane, “İlk sonuçlar bize tavsiyelerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Eğer iyi hissetmiyorsanız evde kalın ve fiziksel olarak herkesten uzak durun. Ayrıca öksürürken kolunuzun iç kısmına ve mendile öksürmek en doğrusu ve elbette elinizin hijyenine önem verin” dedi.