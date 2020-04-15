Son dakika… Bilim insanlarını şaşırtan corona virüsü araştırması

Corona virüsünde ölüm sayısı 125 bini geçerken, ABD’deki saygın kurumlardan biri olan Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Covid-19 ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları yüzyıllardır kullanılan Bacillus Calmette-Guérin isimli verem aşısını kullanan ülkelerde corona virüsüne bağlı ölüm oranlarının daha düşük olduğunu açıkladı.

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Araştırmayı yürüten uzmanlar, “Dünya çapında corona virüsüne karşı önlem stratejisi ve tedavi yöntemi olarak verem aşısı BCG’yi kullanan ülkelerde ölüm oranı 5.8 kat daha az. BCG’nin kullanımını inceleyip bunu ülkelerdeki Covid-19 oranlarına yaydığımızda ortaya bu sonuç çıktı” ifadesini kullandı.

İlk olarak 1921 yılında insanlar üzerinde kullanılmaya başlanan ve veremle mücadelede büyük bir önemi olan aşının üzerinde Covid-19 ile mücadele için geliştirmeler yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta yaptıkları açıklamada, BCG aşısının corona virüsüne doğrudan etki ettiğine dair bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini duyurmuştu.