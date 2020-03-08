Son dakika… Bir komşuda daha corona virüsü tespit edildi: Bulgaristan’dan ilk açıklama

Türkiye’nin bir sınır komşusunda daha corona virüsü tespit edildi… Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan, İran, Irak ve Gürcistan ile birlikte sınırların kapalı olduğu Ermenistan’da tespit edilen corona virüsü Bulgaristan’da ortaya çıktı… Bulgaristan’da Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulusal Corona Virüsü Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede dört kişide corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.



Plevne’den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo’dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ulusal Bulaşıcı ve Parazit Hastalıkları Merkezi’nin Başkanı Todor Kantarcıyev, Plevne’den iki erkekte, Gabrovo’dan ise iki kadında corona virüsü görüldüğünü duyurdu.

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“HASTA SIFIR” ARANIYOR

Ulusal Corona Virüsü Kriz Masası Merkezi’nde görevli Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, durumu iyileşen iki corona virüsü hastasının ülke dışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Corona virüsü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski “Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz” dedi.

TIR ŞOFÖRÜ KENDİNİ ARACINA KAPATTI

Gabrovo’da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı. Gabrovo Tota Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko Mihov odadaki diğer hastalar ve tıbbi ekibin de corona virüs testine tabi tutulacağını açıkladı.

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski hafta sonu yapılan 110 corona virüsü testinden hepsinin negatif çıktığını söyledi. Basın toplantısında ayrıca Ulusal Corona Virüs Kriz Masası Merkezi’nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldığını, salgın korkusuyla yurt dışından dönen bir TIR şoförünün on günden beri evinin önünde kamyonuna kapanarak, kendini karantinaya aldığını söyledi. (AJANSLAR)

