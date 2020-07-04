Son dakika… Bir rekor daha kırıldı! 24 saatte 212 bin vaka açıklandı

DSÖ’den yapılan açıklamada son 24 saat içinde dünya genelinde yapılan testler sonucunda 212 bin 326 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

En çok vakanın ABD’den geldiği belirtilirken onu Brezilya ve Hindistan takip etti.

Bir önceki rekor 189 bin 77 olarak açıklanmıştı.

Virüsün dünya genelinde 11 milyondan fazla kişiye bulaştığı geçtiğimiz gün duyurulmuştu.

Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ise 530 bini aşmış durumda.

İLAÇLARIN KULLANIMI DURDURULDU

DSÖ ayrıca sıtma ilaçları ve HIV ilaçlarının Covid-19 tedavisinde başarısız olması sonrası hastalar üzerinde kullanımlarının durdurulduğunu belirtti.

Klinik deneylerde ilaçların hastalar üzerinde yeterli etkiyi göstermediğini altı çizildi.