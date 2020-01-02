Son dakika… Bir ülke ayakta: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini taşıdılar

Hafta sonu Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısı sonrasında ülkede yaralar sarılıyor… El Kaide’nin uzantısı Eş Şebab terör örgütünün üstlendiği saldırıda ikisi Türk vatandaşı olmak üzere 90 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan saldırı sonrasında bölgeye müdahale ederek yaralılara yardım eden ülkelerin başında gelen Türkiye bugün düzenlenen gösterinin en dikkat çekici figürüydü. Saldırının ardından Eş Şebab bir açıklama yaparak saldırının Türk vatandaşlarına yönelik olduğunu duyurmuş ve hayatını kaybedenlerden “özür dilemişti”.

Korkunç saldırının ardından bugün Somalililer terörü ve terör örgütü Eş Şebab’ı lanetlemek için bir gösteri düzenledi. Ellerinde terör karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu pankartlarla yürüdü.

Üzerinde Somali dilinde, “Teşekkürler Başkan” ifadesinin yazdığı pankartlarla yürüyen Somali vatandaşlarından biri Reuters’a konuştu. Hassan, Türkiye’nin kurduğu Erdoğan Hastanesi’nde tedavi edilen çocuğu için minnettar olduğunu söylerken hiçbir para ödemediği için de mutlu olduğunu söyledi.