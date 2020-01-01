Son dakika… Bir ülke dehşeti yaşıyor: Tablo çok vahim! Ölü sayısı artıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre; ülkenin güneydoğusunda bulunan Victoria eyaletine bağlı East Gippsland bölgesinde en az 43 ev, New South Wales eyaletinde ise 176 ev kül oldu.

Salı günü alevlerin sardığı Mallacoouta’da mahsur kalan binlerce insan sahillere akın etmişti. Şartlar biraz iyileşirken, Victoria eyaletinde kapanan önemli bir yol, insanların tahliye edilmesi için iki saatliğine tekrar açıldı.

Yeni yılın ilk saatlerinde New South Wales eyaletinde 112 yangının devam ettiği belirtilirken, ülke genelinde süren yangınlarda ölü sayısı 15’e yükseldi.

Aşırı sıcaklar, rüzgâr ve yıldırım düşmesi nedeniyle artan ve yayılan orman yangınları sonucu 4 milyon hektar alan yandı.

İtfaiye ekipleri ücra bölgelerde yaşayan bazı insanlara ulaşılamadığı yolunda bir uyarı yaptı. Bazı yerlere yangınlar nedeniyle oluşan sis nedeniyle yollardan ve hava araçlarıyla ulaşım mümkün olmuyor.