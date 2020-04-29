Son dakika… Bir ülke şokta! Şantiyede yangın çıktı: Çok sayıda ölü var

Yonhap haber ajansı, hayatını kaybedenlerin tümünün Icheon kentinde bir depo inşaatında çalışan işçiler olduğunu duyurdu.

Yangının yerel saatle 13.30’da ‘üretan’ adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yetkiler, alevlerin hızla yayılması nedeniyle işçilerin kaçamadığını düşünüyor.





Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken, “Ölü ve yaralıların durumunu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum” açıklaması yaptı.



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