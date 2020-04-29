Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bir ülke şokta! Şantiyede yangın çıktı: Çok sayıda ölü var

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde çıkan yangın sonucu 25 işçi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı. Yangının söndürme çalışmaları halen sürüyor.

Sozcu.com.tr
14:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bir ülke şokta! Şantiyede yangın çıktı: Çok sayıda ölü var

Yonhap haber ajansı, hayatını kaybedenlerin tümünün Icheon kentinde bir depo inşaatında çalışan işçiler olduğunu duyurdu.

Yangının yerel saatle 13.30’da ‘üretan’ adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yetkiler, alevlerin hızla yayılması nedeniyle işçilerin kaçamadığını düşünüyor.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken, “Ölü ve yaralıların durumunu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum” açıklaması yaptı.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Güney Kore Haber Kore son dakika yangın
Son güncelleme: 14:35 29.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more