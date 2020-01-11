Son dakika… Bir ülke yasta! Sultan hayatını kaybetti

Arap dünyasının en uzun süre görevde kalan yöneticilerinden olan Sultan Kâbus bin Said, geçen ay tedavi gördüğü Belçika’dan ülkesine dönmüştü.

1970 yılında İngiltere’nin desteğiyle kansız bir darbe gerçekleştirerek babasını tahttan indiren Kâbus bin Said’in kanser olduğu yolunda haberler basında yer almıştı.

Sultan Kâbus’un ölümünün ardından ülkede üç gün yas ilan edildi.

Arap Yarımadası’nın güneydoğu kıyısında yer alan Umman Sultanlığı’na 50 yıldır hükmeden Sultan Kâbus hiç evlenmedi ve varisi bulunmuyordu.

Katar merkezli Al Jazeera yayın kuruluşu, Sultan Kâbus’un yerine kuzeni Haitham Tarık el Said’in geçeceğini duyurdu. Umman’da yayın yapan iki gazete de Tarık el Said’in yeni sultan olarak yemin edeceğini öne sürdü.