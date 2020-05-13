Son dakika… Bir ülkede daha corona çıktı

Afrika kıtasının güneyinde konumlanan Lesotho, ülkenin ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkeye Güney Afrika ve Suudi Arabistan’dan giriş yapan turistlere 81 test yapıldığı belirtildi.

Bu gezginlerden birinin testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Güncel verilere göre Kiribati, Marshall Adaları, Kuzey Kore, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Adaları, Tonya, Türkmenistan, Tuvalu ve Vanuatu’da corona virüsü vakası tespit edilmedi.