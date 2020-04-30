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Son dakika… Bir ülkede daha ilk corona virüsü vakaları görüldü

Tacikistan, ülkedeki ilk corona virüsü vakalarının görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 vakanın başkent Duşanbe'de 10 vakanın ise Özbekistan ve Kırgızistan sınırına yakın bir bölgede tespit edildiğini duyuruldu.

Sozcu.com.tr
15:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bir ülkede daha ilk corona virüsü vakaları görüldü

Orta Asya ülkesi Tacikistan’da ilk corona virüsü vakalarının tespit edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada 15 coroan virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vakalardan 5’inin başkent Duşanbe’de görüldüğü geri kalan 10 vakanın ise Özbekistan ile Kırgızistan sınırına yakın Sogd bölgesinde tespit edildiği vurgulandı.

Geçen ay içerisinde sınırlarını kapatan ve kalabalık toplanma ve buluşmalara yasak getiren Tacikistan’da son 3 ayda 11 bin insan karantinaya alınmış ve bunlardan 8.438’i taburcu edilmişti.

Asya Corona Kırgızistan Özbekistan Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika Tacikistan
Son güncelleme: 15:36 30.04.2020
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