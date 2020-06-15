Son dakika… Birleşik Krallık, temmuzda AB’den kopmak istiyor!

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmak için başlattığı Brexit süreci temmuz ayında sonuçlanabilir.

Başbakan Johnson, Brüksel ile sürdürülen konuşmaların sonbahar ve kış aylarına sarkmasından endişe ederken AB’te temmuz ayında işlemleri bitirme çağrısında bulundu.

Johnson, Londra’daki siyahilere destek yürüyüşleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Siyahilerin başarılarının görmezden gelindiği belirten Johnson, bunun önüne geçmek için siyahilerin hikayelerini daha yüksek sesle anlatılması gerektiğini vurguladı.